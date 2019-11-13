İsrail'in hava saldırılarına İslami Cihad roketlerle karşılık veriyor

13.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:19

İsrail ordusu hava saldırılarıyla Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'ne ait hedefleri vururken, Filistinli direniş örgütü ise bu saldırılara roket atışlarıyla karşılık veriyor.

İsrail'in saldırısı sonucu İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'nde hayatını kaybetmesinin ardından bölgede başlayan gerginlik devam ediyor.

İsrail ordusunun bugün düzenlediği hava saldırılarında Gazze'de 13 Filistinli hayatını kaybetti. İslami Cihad ise İsrail tarafına çok sayıda roket attı.

Gazze sınırına yakın bölgelerde İsrailliler evlerinde ya da sığınaklarda kalırken, bazı yollar askerler tarafından trafiğe kapatıldı.

Sınıra yakın bölgelere ayrıca İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerinin yanı sıra uzun menzilli topların yerleştirildiği görüldü.

Kaynak: AA