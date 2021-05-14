İsrail'in Han Yunus'taki hava saldırılarında iki katlı bina yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İsrail'in Han Yunus'taki hava saldırılarında iki katlı bina yıkıldı

İsrail'in Han Yunus'taki hava saldırılarında iki katlı bina yıkıldı
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Politika

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki katlı bir binayı yıktı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki katlı bir binayı yıktı.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.

Han Yunus kentine düzenlenen hava saldırılarında Astal ailesine ait iki katlı bir ev yerle bir oldu. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Öte yandan Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'ne komşu İsrail bölgelerini havan mermileriyle hedef aldıklarını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini duyurmuştu. Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a çıktığı ifade edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Erdoğan: '(İsrail'in saldırılarına karşı) Hangi inançtan, hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun her devleti, her kurumu bir an önce harekete...
Erdoğan: "(İsrail'in saldırılarına karşı) Hangi inançtan, hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun her devleti, her kurumu bir an önce harekete...
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan AA ekibine geçmiş olsun dileğinde bulundu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 10 Filistinli daha şehit oldu
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 10 Filistinli daha şehit oldu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Sergey Lavrov Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Cansu Dere Özcan Deniz Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Mesut Özil Ali Tandoğan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Han Yunus'taki hava saldırılarında iki katlı bina yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:21:33. #1.15#

title