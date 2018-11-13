İsrail'in Güneyinde Korku ve Panik Hakim

İsrail'in saldırılarının hedefinde olan abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle sınıra yakın bölgelerde bulunan Yahudi yerlişim birimlerinde yaşanan korku ve panik havası dikkat çekiyor.

Atılan roketlerden en fazla etkilenen yerlerin başında İsrail'in güneyindeki Aşkelon Yahudi yerleşim birimi geliyor.

Bölgeye düşen roketlerden bazıları Yahudi yerleşimcilerin evlerine ve iş yerlerine isabet etti.

Bölgede bulunan AA ekipleri, roketler nedeniyle bölgede yaşanan korku ve panigi kayda aldı.

Atılan roketlerden birinin Aşkelon'da bir apartmana isabet etmesinin ardından çok sayıda ambulans ve polis ekibi olay yerine geldi.