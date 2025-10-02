Haberler

İsrail'in gözaltına aldığı Türkler kimler, isimleri ne?

İsrail'in Sumud Filosu'na düzenlediği baskınlarda en az 9 Türk vatandaşı gözaltına alındı. İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na baskın düzenledi. Gazze'ye çok yaklaşan filo, İsrail askerlerinin engeliyle karşılaştı. Filoyla iletişim tamamen kesildi. Sumud Filosu gözaltına alınan Türkler kim, isimleri ne merak ediliyor. Peki, İsrail'in gözaltına aldığı Türkler kimler, isimleri ne? Detaylar...

GÖZALTINA ALINAN TÜRKLER KİMLER, İSİMLERİ NE?

Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail ordusu baskın düzenlerken çok sayıda aktivist gözaltına alındı. 9 Türk vatandaşının da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
