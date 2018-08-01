İsrail'in Gözaltına Aldığı Filistinli Muhabir Açlık Grevinde

İsrail'in gözaltına aldığı Al-Quds televizyonunun Ramallah'taki Ofis Müdürü Ala er-Rimavi'nin açlık grevi yaptığı bildirildi.



Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ofer Cezaevi'nde tutulan Ala er-Rimavi'nin "işini yaptığı için" gözaltına alınmasını protesto amacıyla 2 günden bu yana açlık grevi yaptığı belirtildi.



Rimavi'nin Ofer'de sorguya çekildiği, yarın duruşmasının görülmesinin beklendiği ifade edildi.



Pazartesi günü Batı Şeria'nın Ramallah kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Al-Quds televizyonunun Ramallah'taki Ofis Müdürü Ala er-Rimavi ile serbest muhabirlik yapan 3 gazeteciyi gözaltına almıştı.



İsrail ordusundan olayın ardından yapılan açıklamada, Batı Şeria'da düzenlenen baskınlarda 20 kişinin gözaltına alındığını belirtilerek, gözaltına alınanlardan 4'ünün İsrail'in Eylül 2017'de "terör örgütü" ilan ettiği Al-Quds televizyonu için çalıştığı kaydedilmişti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 9 Temmuz'da Lübnan merkezli Filistin kanalı Al-Quds TV'nin ülkede faaliyet göstermesini yasakladıklarını açıklamıştı.

Kudüs başta olmak üzere, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da ofisleri bulunan Al-Quds TV, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki gelişmeleri de muhabirleri aracılığıyla anlık olarak ekranlarına taşıyordu.

Al-Quds TV, diasporadaki Filistinli iş adamları ve önde gelen kişiler tarafından 2008'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuruldu.