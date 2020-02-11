İsrail'in gözaltına aldığı Filistinli çocuk: "Ellerim bağlandı, darp edildim"

11.02.2020 18:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:30

EL İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince bir süre gözaltında tutulan 14 yaşındaki Amir Evidat, götürüldüğü askeri merkezde ellerinin bağlandığını ve askerler tarafından darp edildiğini söyledi.

Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı'nda ailesiyle birlikte yaşadığı eve baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve sorgulandıktan sonra serbest bırakılan Filistinli çocuk, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

İsrail askerlerine taş ve molotof kokteyli atmakla suçlandığını belirten Amir Evidat, "Beni, kamp yakınlarında orduya ait bir yere götürdüler. Orada askerler tarafından darp edildim. Sadece elleriyle değil ayaklarıyla da bana vurdular. Birkaç saat ellerim bağlı tutuldum. Kampta taş atanları sordular." dedi.

Evidat, kendisine yöneltilen suçlamaların doğru olmadığını söylediğini ve daha sonra da serbest bırakıldığını ifade etti.

El-Arub Mülteci Kampı girişinde bugün İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında yaşanan arbede sırasında 14 yaşındaki Filistinli Amir Evidat evine baskın düzenleyen İsrail güçlerince gözaltına alınmıştı.



İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te taş attıkları gerekçesiyle zaman zaman Filistinli çocukları gözaltına alıyor.

Kaynak: AA