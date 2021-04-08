İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi
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İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Göstericilerden detaylar Eylemcilerin pankart ve dövizlerle tepkilerini göstermesi Kudus'teki Filistinlilerin haklarını koruma koalisyonu koordinatörü Zekeriya Hudeyde ile röportaj KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve İsrail'in zorunlu...

Görüntü Dökümü:

Göstericilerden detaylar

Eylemcilerin pankart ve dövizlerle tepkilerini göstermesi

Kudus'teki Filistinlilerin haklarını koruma koalisyonu koordinatörü Zekeriya Hudeyde ile röportaj KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve İsrail'in zorunlu göç tehdidine maruz kalan Filistinli aileler gösteri düzenledi.

İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi
İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi
İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi
İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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