İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi

Görüntü Dökümü: Göstericilerden detaylar Eylemcilerin pankart ve dövizlerle tepkilerini göstermesi Kudus'teki Filistinlilerin haklarını koruma koalisyonu koordinatörü Zekeriya Hudeyde ile röportaj KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve İsrail'in zorunlu...