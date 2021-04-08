İsrail'in göç tehdidine maruz kalan Filistinliler gösteri düzenledi
Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel
Görüntü Dökümü: Göstericilerden detaylar Eylemcilerin pankart ve dövizlerle tepkilerini göstermesi Kudus'teki Filistinlilerin haklarını koruma koalisyonu koordinatörü Zekeriya Hudeyde ile röportaj KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve İsrail'in zorunlu...
Görüntü Dökümü:
Göstericilerden detaylar
Eylemcilerin pankart ve dövizlerle tepkilerini göstermesi
Kudus'teki Filistinlilerin haklarını koruma koalisyonu koordinatörü Zekeriya Hudeyde ile röportaj KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan ve İsrail'in zorunlu göç tehdidine maruz kalan Filistinli aileler gösteri düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh