İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
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İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı - Haberler | Güncel

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yıkılan binalardan birinin enkazından Şifa Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Başkanı Doktor Eymen Ebu el-Avf'ın da cansız bedeninin çıkarıldığını aktaran Kudra, gece yarısından itibaren yapılan saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 45 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği yoğun hava saldırılarında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 42 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı: İsrail, soykırım savaşı yapıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün basın mensuplarına gönderdiği videolu açıklamasında, "Filistin halkı, İsrail tarafından tam anlamıyla bir soykırım savaşına maruz kalıyor. İsrail, özellikle evlerinde güven içinde yaşayan sivilleri hedef alıyor; evlerini başlarına yıkıyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar en az 150 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
Son dakika haberi... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 145 Filistinli hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 145 Filistinli hayatını kaybetti
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