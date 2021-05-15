İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Kuleybu Cami yerle bir oldu
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Kuleybu Cami yerle bir oldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda Kuleybu Cami yerle bir oldu.

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda Kuleybu Cami yerle bir oldu. Bölgeye gelen Filistinliler enkazı inceledi ve eşyaları topladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Kuleybu Cami yerle bir oldu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Kuleybu Cami yerle bir oldu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Kuleybu Cami yerle bir oldu
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Kuleybu Cami yerle bir oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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