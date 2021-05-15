İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 119'a ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 119'a ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 119'a ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'i çocuk olmak üzere 119'a, yaralananların sayısı da 830'a yükseldi.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 31'i çocuk olmak üzere 119'a, yaralananların sayısı da 830'a yükseldi.

İşgalci İsrail, sivil ayrımı yapmaksızın Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırın dozunu giderek arttırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 31'i çocuk, 19'u kadın olmak üzere 119'a ulaştığı bildirildi. Yaralı sayısının ise 830'a yükseldiği aktarıldı.

Hamas Hareketinin silahlı kanadı El Kassam Tugayları, İsrail'in acımasız saldırılarına roketlerle cevap vermeye devam ediyor.

Neler olmuştu?

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik şiddeti, İsrail Yüksek Mahkemesinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden zorla çıkarılarak başka bir yere yerleştirilmesi kararını almasıyla yeniden tırmanışa geçti. Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerini terk etmek istemeyen Filistinlilerin direnişi devam ederken, İsrail polisi 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle saldırdı. İsrail güçlerinin ibadet eden Filistinlilere müdahalesi ile bölgede tansiyon giderek arttı. İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne başlattığı hava saldırılarını sürdürüyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail, sınırı geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı: 1 ölü
İsrail, sınırı geçmeye çalışan Lübnanlı protestoculara ateş açtı: 1 ölü
İsrail'in şiddeti son bulmuyor! Bu defa da yaralılara yardım eden sivilleri İHA'larla vurdu
İsrail'in şiddeti son bulmuyor! Bu defa da yaralılara yardım eden sivilleri İHA'larla vurdu
İsrail'de kara harekatı hazırlığı! 9 bin yedek askerin silah altına alınması için onay verildi
İsrail'de kara harekatı hazırlığı! 9 bin yedek askerin silah altına alınması için onay verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Burak Sergen Jennifer Lopez Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 119'a ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:33:42. #1.16#

title