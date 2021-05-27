İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 55'i anaokulu 187 okul zarar gördü
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 55'i anaokulu 187 okul zarar gördü

Anadolu Ajansı / Ashraf Amra - Haberler | Güncel

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında 55'i anaokulu 187 okulun zarar gördüğünü açıkladı.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında 55'i anaokulu 187 okulun zarar gördüğünü açıkladı.

Bakanlığın Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Birimi Müdürü Ahmed en-Neccar AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve zarar gören eğitim binalarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Bakanlığın 77 öğrencinin hayatını kaybettiğini belgelediğini söyleyen Neccar, yaşamını yitiren öğrencilerin ilköğretimden yüksek öğretime kadar farklı seviyelerde eğitim alan öğrenciler olduğunu kaydetti.

Neccar, İsrail saldırılarında 55 anaokulu 132 ilköğretim okulunun zarar gördüğünü, yıkımın boyutunun "muazzam büyüklükte" olduğunu ifade etti.

İsrail'in emniyet binalarından ve Filistinli direniş gruplarından uzak eğitim binalarını bombaladığını belirten Neccar, yaralanan ve bombardımandan etkilenen öğrencilerin psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Neccar, okulların yeniden inşa sürecinin nispeten mümkün olabileceğine ancak İsrail bombardımanı sırasında öğrencilerde oluşan psikolojik hasarın giderilmesinin zor olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi de yaralanmıştı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 55'i anaokulu 187 okul zarar gördü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 55'i anaokulu 187 okul zarar gördü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 55'i anaokulu 187 okul zarar gördü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 55'i anaokulu 187 okul zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ashraf Amra

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