İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında gazetecilere yönelik 99 ihlale imza atıldı
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında gazetecilere yönelik 99 ihlale imza atıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında gazetecilere yönelik 99 ihlale imza atıldı
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında gazetecilere ve basın kurumlarına yönelik 99 ihlal tespit edildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında gazetecilere ve basın kurumlarına yönelik 99 ihlal tespit edildiği belirtildi.

Arap dünyasından gazeteci ve yazarları bir araya getiren Gazetecileri Destekleme Komitesi (JSC) tarafından yayımlanan raporda, mayıs ayında, İsrail'in Filistinli gazeteciler ve basın kurumlarına yönelik en şiddetli ve acımasız ihlallerinin yaşandığı vurgulandı.

Raporda, İsrail'in 19 Mayıs'ta, El-Aksa Radyosu spikerlerinden Yusuf Ebu Hasan'ın Şeyh Rıdvan Mahallesi'ndeki evini bombalayarak ölümüne neden olduğu, basın kurumlarına ait onlarca binayı da yıktığı ifade edildi.

İsrail'in imza attığı ihlaller arasında, 12 gazetecinin doğrudan ya da evlerinin hedef alınması sonucu yaralanması, 59 medya kurumu, prodüksiyon şirketi, matbaa ve yayınevi binasının yıkılması ve gazetecilere ait 22 ev ile 5 aracın saldırılardan zarar görmesinin yer aldığı kaydedildi.

Raporda, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında, gerçekleri örtmek ve gazetecilerin görevlerini yapmasını engellemek için ölümcül silahlar kullandığına işaret edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden kişi sayısının 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 253'e yükseldiğini açıklamıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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