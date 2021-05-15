İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İspanya'da 20'den fazla kentte protesto edildi
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İspanya'da 20'den fazla kentte protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İspanya'da 20'den fazla kentte protesto edildi
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da başkent Madrid başta olmak üzere 20'den fazla kentte organize edilen gösterilerde, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

İspanya'da başkent Madrid başta olmak üzere 20'den fazla kentte organize edilen gösterilerde, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin bayraklarıyla Madrid'de kent merkezinde yürüyen binlerce kişi, "Yaşasın Filistin", "Katil İsrail", "İşgale son" sloganları attı.

Yaklaşık iki saat süren gösteri sonunda okunan manifestoda, "İsrail'in Filistin'deki saldırıları hemen durdurması ve Filistinlilere karşı etnik temizliğin son bulması için uluslararası topluma harekete geçmesi" çağrısı yapıldı.

Diğer yandan AA muhabirine konuşan, "Filistinli Kadınlar Hareketi" adlı kuruluşa bağlı çalışan 50 yaşındaki aktivist Jaldia Abu Bakra, "İspanyol ve diğer tüm devletlerin, İsrail tarafından Filistin halkına karşı uygulanan şiddetin karşısında, gerçeğin ve adaletin yanında olmasının bir zorunluluk olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Gösteriye katılanlardan 55 yaşındaki iş insanı Ali Quatawmeh, "Gazze'de ve Doğu Kudüs'de olanlardan, izlediğimiz haberlerden, kalıntıların arasından çıkarılan çocukların çığlıklarından, ölen çocuklardan, parçalanan, evlerini kaybeden ailelerden çok büyük üzüntü duyuyoruz. Onların gözyaşları yüreğimizi parçalıyor." diye konuştu.

33 yaşındaki Muhammed Azhir adlı teknisyen de "Biz Yahudilere karşı gösteri yapmıyoruz. Biz siyonizme, işgale, uygulanan baskılara karşıyız. Madrid'den her zaman için özgür Filistin diyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkent Madrid dışında Barselona, Granada, Bilbao, Sevilya gibi İspanya'nın 20'den fazla kentinde gün içinde Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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