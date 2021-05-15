İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Güney Afrika'da protesto edildi
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Güney Afrika'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Güney Afrika'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya ile en büyük kenti Johannesburg'da organize edilen gösterilerde, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya ile en büyük kenti Johannesburg'da organize edilen gösterilerde, İsrail'in Mescid-i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Filistin Dayanışma İttifakı (PSA) organizasyonunda gerçekleştirilen Johannesburg'taki gösteride, göstericiler çok sayıda araçla konvoy oluşturdu.

Nelson Mandela'nın evinin de bulunduğu, ırkçı "apartheid" karşıtı hareketin simge mekanlarından Soweto bölgesi yakınlarında araçlarıyla bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve korna sesleri eşliğinde kenti turladı.

Pretorya'da ise İsrail Büyükelçiliği binası önünde toplanan Filistin yanlısı göstericiler, attıkları sloganlarla Güney Afrika hükümetini, Nekbe Günü münasebetiyle İsrail ile bağları kesmeye çağırdı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 140 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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