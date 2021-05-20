İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları (2)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bombardıman sonrası zarar gören binadan detaylar İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları Zarar gören araçlar ve çevredeki binalardan detaylar GAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti.