İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları (2)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bombardıman sonrası zarar gören binadan detaylar İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları Zarar gören araçlar ve çevredeki binalardan detaylar GAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Bombardıman sonrası zarar gören binadan detaylar
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
Zarar gören araçlar ve çevredeki binalardan detaylar
GAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti. Düzenlenen saldırı sonucu, Gazze merkezindeki bazı binalar ağır hasar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı