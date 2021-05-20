İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları (2)
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bombardıman sonrası zarar gören binadan detaylar İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları Zarar gören araçlar ve çevredeki binalardan detaylar GAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bombardıman sonrası zarar gören binadan detaylar

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

Zarar gören araçlar ve çevredeki binalardan detaylar

GAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti. Düzenlenen saldırı sonucu, Gazze merkezindeki bazı binalar ağır hasar gördü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları (2)
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları (2)
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları (2)
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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