İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail saldırıları sonucu sivil yerleşim yerinde oluşan enkazdan detaylar Yıkılan ve ağır hasar gören evlerden detaylar Filistinli Athar Mohamed Nathir'in konuşması GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.

İsrail saldırıları sonucu sivil yerleşim yerinde oluşan enkazdan detaylar

Yıkılan ve ağır hasar gören evlerden detaylar

Filistinli Athar Mohamed Nathir'in konuşması GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Beyt Hanun kentindeki sivil yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi. Saldırı bölgesini inceleyen Filistinli bir kadın, İsrail'e tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail ordusu 'Gazze'ye girildi' açıklamasından geri adım attı
İsrail ordusu "Gazze'ye girildi" açıklamasından geri adım attı
El-Kassam, İsrail'in Ben Gurion'a alternatif kullandığı Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi
El-Kassam, İsrail'in Ben Gurion'a alternatif kullandığı Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi
İsrail'in Gazze'ye attığı füze TRT Arapça muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü
İsrail'in Gazze'ye attığı füze TRT Arapça muhabirinin bulunduğu bölgenin yakınına düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Abdullah Gül Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ozan Tufan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 15:50:43. #1.15#

title