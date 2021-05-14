İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail saldırıları sonucu sivil yerleşim yerinde oluşan enkazdan detaylar Yıkılan ve ağır hasar gören evlerden detaylar Filistinli Athar Mohamed Nathir'in konuşması GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi.
İsrail saldırıları sonucu sivil yerleşim yerinde oluşan enkazdan detaylar
Yıkılan ve ağır hasar gören evlerden detaylar
Filistinli Athar Mohamed Nathir'in konuşması GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Saldırı sonucu Beyt Hanun kentindeki sivil yerleşim yerinde ağır hasar meydana geldi. Saldırı bölgesini inceleyen Filistinli bir kadın, İsrail'e tepki gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı