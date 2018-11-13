İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sivas Şubesi üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Yatsı namazı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucu şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra grup üyeleri, İsrail aleyhinde slogan attı.



AGD Sivas Şube Başkanı Abdulmetin Süslüoğlu, İsrail'in saldırılarında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi. Müslümanlara karşı saldırılara tepki gösteren Süslüoğlu, "Siyonist İsrail, Gazze'ye ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ediyor. İsrail, önceki akşam Han Yunus'a düzenlediği saldırıyla 10'a yakın Müslümanı şehit etti. Hep birlikte tanıklık ediyoruz ki bir İsrail saldırısının yaraları sarılmadan ikinci bir İsrail saldırısı geliyor." dedi.

İsrail'in tüm insanlık için problem olduğunu ifade eden Süslüoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef tüm haydutluğuna, küstahlığına, kan dökücülüğüne ve acımasızlığına rağmen siyonist İsrail ile birçok İslam ülkesi de siyasi, kültürel, ekonomik ve askeri işbirliği içerisindedir. Filistin meselesi için adım atan kendi onurunu, iffetini, izzetini koruyacaktır. Filistinliler evlerine ve topraklarına mutlaka dönecektir."