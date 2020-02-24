İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
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İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek bölgeye başlattığı hava saldırıları devam etti.

24.02.2020 21:29 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:30
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları

ordusu, abluka altındaki Şeridi'nden İsrail tarafına çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek bölgeye başlattığı hava saldırıları devam etti. İsrail ordusu, Gazze'deki çeşitli noktaların vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları
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