İsrail'in Gazze'ye Yaptığı Saldırıda Bir Filistinli Şehit Oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında 30 yaşındaki Ali Algandour isimli Filistinli gencin şehit olduğu ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelere saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail'in sınır kentlerine birkaç saat önce 8 füze atıldığını iddia etti. - GAZZE