İsrail'in Gazze'ye Yaptığı Saldırıda Bir Filistinli Şehit Oldu
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında 30 yaşındaki Ali Algandour isimli Filistinli gencin şehit olduğu ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelere saldırılar düzenlemeye devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden İsrail'in sınır kentlerine birkaç saat önce 8 füze atıldığını iddia etti. - GAZZE