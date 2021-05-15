İsrail'in Gazze'ye saldırısında yıkılan camide ezanlar susmadı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yıkılan caminin enkazı üzerinde ezan okundu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yıkılan caminin enkazı üzerinde ezan okundu.

Katar merkezli Al Jazeera'nin haberine göre, İsrail'in bombardımanında yerle bir olan ve kullanılamaz hale gelen Gazze'deki Kuleybu Camisi'nde ezanlar susmadı.

Ezan okunduğu sırada çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntüler kullanıcılar tarafından ilgiyle paylaşılırken, İsrail'in saldırısına tepki gösterildi.

Kuleybu Camii, İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda yerle bir olmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 40'ı çocuk 22'si kadın, 140 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 1038'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak