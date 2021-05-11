İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırısında şehit sayısı 21'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit sayısının 21'e, yaralı sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, şehit sayısının 21'e, yaralı sayısının 103'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şehit 9 çocuktan birinin 10 yaşındaki kız çocuğu, diğerlerinin ise farklı yaşlardaki erkek çocukları olduğu kaydedildi.

Pazartesi gecesi geç saatlerde, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında 9'u çocuk 20 kişinin şehit olduğunu, 95 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İsrail ordusu da Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiğini, Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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