İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir ev ve tarım arazileri zarar gördü
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İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir ev ve tarım arazileri zarar gördü

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece yarısı düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bir ev ve tarım arazileri zarar oluştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece yarısı düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bir ev ve tarım arazileri zarar oluştu.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde bulunan ve saldırılardan etkilenen evin sahibi Filistinli Musa ez-Zeanin AA muhabirine yaşananları anlattı.

Saldırı olduğu sırada şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ve elektriklerin kesildiğini söyleyen Zeanin, hemen evden dışarı çıktıklarını aktardı.

Zeanin, bölge sakinlerinin de evlerinin yanına geldiğini ve birlikte güvenli bir yere geçtiklerini ifade etti.

Ailesinden can kaybı ya da yaralanan olmadığını dile getiren Zeanin, ancak evin ve eşyaların zarar gördüğünü belirtti.

Zeanin, dünyaya "İsrail'in Filistin direniş gruplarına ait olduğunu iddia ederek hedef aldığı yerleri gelip görme" çağrısında bulundu.

Evin yanı sıra Beyt Hanun'da Filistinlilere ait tarım arazileri de saldırılar nedeniyle zarar gördü.

İsrail, dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir noktaya ve tarım alanına hava saldırısı düzenlemişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin, dün akşam sınır bölgesinde Gazze'deki ablukayı protesto için gösteri düzenleyen Filistinlilere yaptığı müdahale sonucu 11 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir ev ve tarım arazileri zarar gördü
İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir ev ve tarım arazileri zarar gördü
İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir ev ve tarım arazileri zarar gördü
İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir ev ve tarım arazileri zarar gördü
İsrail'in Gazze'ye saldırısında bir ev ve tarım arazileri zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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