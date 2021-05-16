İsrail'in Gazze'ye saldırısında 4 çocuğu ve eşini kaybeden baba: "Çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?"

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırıda eşi ve 4 çocuğunu kaybeden baba Muhammed el-Hadidi, masum çocukları hedef alan saldırıların gerekçesi olamayacağını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırıda eşi ve 4 çocuğunu kaybeden baba Muhammed el-Hadidi, masum çocukları hedef alan saldırıların gerekçesi olamayacağını belirtti.

İsrail'in Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 çocuğu ile eşini kaybeden Hadidi, cenazede yaptığı açıklamada saldırı gününü ve yaşadıklarını anlattı.

Çocuklarının, bayramlıklarını giymiş şekilde akrabalarını görecekleri için sevinçle evden çıktığını kaydeden Hadidi, İsrail saldırısında eşi, çocukları; Suheyb (14), Abdurrahman (8), Usame (6) ve Yahya'nın (11) hayatını kaybettiğini aktardı.

"Çocukların günahı neydi de hayatlarını kaybettiler. Onlar, bu çatışma ile hiçbir ilgisi olmayan masumlardı." diyen Hadidi, "Silahı olmayan, kimseye zarar vermeyen çocukları öldürmenin gerekçesi ne olabilir?" ifadelerini kullandı.

Acılı baba, İsrail'in ihlallerine yıllardır maruz kalan Filistinli çocukların korunmasındaki görevini yerini getirmemekle suçladığı uluslararası insan hakları kurumlarından herhangi bir talepte bulunmayı reddetti.

Ailesinden geriye sadece beş aylık bebeği kaldı

Hadidi, İsrail saldırısından sadece beş aylık bebeği Ömer'in kurtulduğunu söyledi.

Filistinli baba kendisine en küçük çocuğu Ömer'in saldırıdan yaralı şekilde kurtulduğu haberi ulaşınca şükür namazı kıldığını dile getirdi.

Hadidi ailesinin akrabalarıyla bayramlaşmak için Şati Kampına gittiği Ebu Hatab ailesinden ise Meryem (8), Yamen (6), Bilal (9) ve Yusuf (11) kardeşler ile anneleri yaşamını yitirdi.

Acılı babanın metanetli duruşu takdirle karşılandı

Öte yandan Hadidi'nin çocuklarını kaybettiğini büyük bir metanetle anlattığı görüntüler yürekleri dağladı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerde Hadidi, bayramlaşmak için kardeşlerine giden eşinin ve çocuklarının hiçbir uyarı olmaksızın düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini ifade etti.

Eşi ve üç çocuğunun hayata gözlerini yumduğu olayı anlatırken yoğun bakımdaki çocuğunun vefat haberini alan Filistinli babanın metanetli tutumu sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.

Acılı babanın tutumu takdirle karşılanırken saldırıdan kurtulan 5 aylık bebeği için kullandığı "Allah beni bir başıma bırakmadı" ifadesi dinleyenlerin yüreklerini burktu.

İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybeden kadınlar ve çocuklar toprağa verildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda Şati Mülteci Kampı'nda bayramlaşmak için akrabasının evine giden Ebu Hatab ve El-Hadidi ailelerinden 2'si kadın 8'i çocuk 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Ebu Hatab ailesinden hayata gözlerini yuman 4 çocuk ve anneleri ile Hadidi ailesinden 4 çocuk ve anneleri Filistinlilerin katılımıyla düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

İsrail saldırılarında şu ana kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hassan Abd