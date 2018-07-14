İsrail'in Gazze'ye Saldırısında 1 Kişi Yaralandı
İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli'nin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları'na ait bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.
İsrail'in hava saldırısının ardından Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığı ileri sürülmüştü.