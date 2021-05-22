İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan Filistinliler Ürdün'de tedavi edilecek
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan Filistinliler Ürdün'de tedavi edilecek

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan Filistinliler Ürdün'de tedavi edilecek
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan Filistinlilerin, tedavi edilmeleri için Gazze'deki Ürdün sahra askeri hastanesinden Ürdün'deki hastanelere getirilmesini istedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan Filistinlilerin, tedavi edilmeleri için Gazze'deki Ürdün sahra askeri hastanesinden Ürdün'deki hastanelere getirilmesini istedi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın, hastane yetkilisini telefonla arayarak Gazze'de verilen hizmetle ilgili bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada, Ürdün Kralının, Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı Filistinlilerin Ürdün'deki hastanelere getirilmesi talimatını verdiği belirtilerek, görüşmede "Kardeş Filistinlilere her türlü desteği vermeye devam ediyoruz." şeklinde konuştuğu aktarıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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