İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Şehit Sayısı 3'e Yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne top atışıyla düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik topçu ateşinde ağır yaralanan bir kişinin daha şehit olmasıyla saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca saldırılarda yaralanan bir Filistinlinin durumunun da ağır olduğu ifade edildi.

İsrail: Kassam Tugayları'na ait 7 hedefi vurduk

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınırda bir İsrail askerinin Gazze'den açıldığı iddia edilen keskin nişancı ateşiyle yaralandığı belirtildi.

Bunun üzerine İsrail ordusunun top atışıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 7 askeri hedefi vurduğu kaydedildi.