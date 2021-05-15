İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 139'a yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik sürdürdüğü saldırılar devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 39'u çocuk, 22'si kadın olmak üzere toplam 139'a yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısı ise bin olarak açıklandı.

KANADA'DA İSRAİL'E SİLAH SATIŞI DURSUN ÇAĞRISI

İsrail'in Filistin topraklarını işgali son günlerde şiddetine bir çok ülkeden tepki gelmeye devam ediyor. Kanada'da Yeni Demokrat Parti tarafından başlatılan imza kampanyasına destek verenler Başbakan Justin Trudeau'dan Filistin işgali sona erinceye kadar İsrail'e silah satışının durdurulmasını istedi. Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yarın bölgedeki durum nedeniyle toplanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı