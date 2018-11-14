İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Protesto Edildi

Adıyaman'da, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Adıyaman Şubesi ve Adıyaman İnsani Yardım Derneği üyesi grup, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto için Demokrasi Parkı önünde toplandı.

AGD Adıyaman Şube Başkanı Bedrettin Beyazkaya, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'e tepki göstererek, "Filistin ve Yemen bizim parçamızdır. Bunun aksi düşünülmemelidir. Siyonist İsrail, Gazze ve Filistin halkına yönelik terör saldırılarına devam ediyor. İsrail'i işgal ettiği Filistin topraklarından çıkartmak tüm Müslümanların görevidir." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.