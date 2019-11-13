İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetti

13.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:04

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 23 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılar sonucu dünden bu yana 3'ü çocuk 23 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, saldırılarda 30'u çocuk, 13'ü kadın 71 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan açıklamada, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac'ın, Kudüs Seriyyeleri'nin yönetici kadrosundan olduğu ifade edilmişti.



Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişinin öldüğünü duyurmuştu.



İsrail ordusu dün Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA