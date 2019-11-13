İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (3)
Şehit Abdüsselam Ramadan Ahmed Ahmed (28 yaşında)'in cenazesi veyakınlarının üzüntü yaşaması Şehit Abdullah Avad Sakib El-Belbisi (26 yaşında)'in cenazesi İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirdi.
Şehit Abdüsselam Ramadan Ahmed Ahmed (28 yaşında)'in cenazesi veyakınlarının üzüntü yaşaması
Şehit Abdullah Avad Sakib El-Belbisi (26 yaşında)'in cenazesi
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda şehit düşen Abdüsselam Ramadan Ahmed Ahmed (28 yaşında) ve Abdullah Avad Sakib El-Belbisi (26 yaşında) için cenaze töreni düzenlendi.
Haber Videosu: İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (3)