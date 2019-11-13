İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında 16 kişi hayatını kaybetti (3)

13.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:43

Şehit Abdüsselam Ramadan Ahmed Ahmed (28 yaşında)'in cenazesi veyakınlarının üzüntü yaşaması

Şehit Abdullah Avad Sakib El-Belbisi (26 yaşında)'in cenazesi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 16 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda şehit düşen Abdüsselam Ramadan Ahmed Ahmed (28 yaşında) ve Abdullah Avad Sakib El-Belbisi (26 yaşında) için cenaze töreni düzenlendi.

Kaynak: AA