İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3)
Görüntü Dökümü: Binanın vurulma anları Bombardımanların ardından yıkılan binanın enkazından detaylar GAZZE - İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
Binanın vurulma anları
Bombardımanların ardından yıkılan binanın enkazından detaylar GAZZE - İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki "Hanady" adlı bir binayı hedef alan hava saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. Basın mensupları binanın vurulma anını takip etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı