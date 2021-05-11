İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3)
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İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Binanın vurulma anları Bombardımanların ardından yıkılan binanın enkazından detaylar GAZZE - İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

Binanın vurulma anları

Bombardımanların ardından yıkılan binanın enkazından detaylar GAZZE - İsrail savaş uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki "Hanady" adlı bir binayı hedef alan hava saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. Basın mensupları binanın vurulma anını takip etti.

İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3)
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3)
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3)
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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