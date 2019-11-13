İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 24'e yükseldi
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 24'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği açıklandı.

13.11.2019 19:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:07
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 24'e yükseldi

'in abluka altındaki Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 24'e yükseldiği açıklandı.


İsrail Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava ve kara saldırılarını sürdürüyor. Filistin 'ndan yapılan açıklamada, Gazze'nin farklı bölgelerinde dünden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e yükseldiği, yaralı sayısının ise 70 olduğu kaydedildi.


Dün İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail dün sabah erken saatlerinde İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın öldürmesiyle Gazze'ye saldırılarını başlatmıştı. Buna karşılık Filistinli gruplar İsrail tarafına çok sayıda roket atmıştı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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