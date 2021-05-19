İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli daha hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları Gazze'nin merkezinde bulunan "Saraya" kavşağı yakınlarındaki apartman dairesine füze ile saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Refah ve Han Yunus'taki saldırıları

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinde şiddetli saldırılar düzenledi.

Saldırılarda Refah kentinde bir hayır kurumunun merkezinin bulunduğu bina füzelerle hedef alındı.

Hava saldırılarında altyapıyı ve Filistinlilere ait arazileri de hedef alan İsrail güçleri, denizden de Han Yunus kentine saldırı düzenledi.

İsrail güçlerinin Beyt Hanun'da gerçekleştirdiği saldırılarda da bir ev hasar gördü.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda boş bir araziyi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde direniş gruplarına ait bir mevziyi bombaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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