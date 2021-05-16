İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi (2)

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ: Gazze'nin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerinde oluşan enkaz Bir kız çocuğunun sağ olarak enkaz altından kurtarılması Yaşamını yitiren çocukların enkazdan çıkarılması Bir kişinin sağ olarak kurtarılması İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını...

GÖRÜNTÜ DÖKMÜ:

Gazze'nin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerinde oluşan enkaz

Bir kız çocuğunun sağ olarak enkaz altından kurtarılması

Yaşamını yitiren çocukların enkazdan çıkarılması

Bir kişinin sağ olarak kurtarılması İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi

Gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılarda 26 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181'e yükseldi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına gece de devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 10'u kadın, 8'i çocuk olmak üzere 26 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1225'e çıktığı ifade edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı