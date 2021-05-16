İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 47'si çocuk, 29'u kadın olmak üzere 174'e yükseldi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına dün gece yarısından itibaren devam etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece yarısından itibaren düzenlediği saldırılarda 10'u kadın, 8'i çocuk olmak üzere 23 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son saldırılarla Gazze'de 47'si çocuk, 29'u da kadın olmak üzere 174 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralı sayısının da 1200'e çıktığı ifade edildi.

Morglarda yer kalmadı

Öte yandan Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede durumun giderek kötüye gittiğini söyledi.

Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle Gazze'de büyük bir yıkım oluştuğunu ve morglarda yer kalmadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
İsrail'in gece yarısından itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e, yaralı sayısı da 45'e yükseldi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Abdullah Gül Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Beren Saat Pınar Altuğ Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 11:27:53. #1.14#

title