İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda ölen Filistinlinin naaşı toprağa verildi
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği son hava saldırılarında yaralandıktan sonra bugün hayatını kaybeden Muhammed Salim Avde es-Sevarika için (40) cenaze töreni düzenlendi.
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği son hava saldırılarında yaralandıktan sonra bugün hayatını kaybeden Muhammed Salim Avde es-Sevarika için (40) cenaze töreni düzenlendi.
Onlarca Filistinlinin katılımıyla Gazze'nin Deyr Belah bölgesindeki Mücahidin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Sevarika'nın naaşı kent mezarlığında toprağa verildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı bugün, İsrail savaş uçaklarının 13 Kasım'da Gazze'nin Deyr Belah bölgesinde Sevarika ailesinin yaşadığı barakaya düzenlediği saldırıda yaralanan Muhammed Salim Avde es-Sevarika'nın (40) hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Açıklamada, 12-14 Kasım tarihleri arasında İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında ölenlerin sayısının da 35'e yükseldiği kaydedildi.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu 12 Kasım'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.
Haber Videosu: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda ölen Filistinlinin naaşı toprağa verildi