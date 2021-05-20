Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 232'ye,...

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 232'ye, yaralıların sayısının ise bin 900'e yükseldiğini açıkladı.