Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 232'ye,...
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 232'ye,...

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 232'ye,...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 232'ye, yaralıların sayısının ise bin 900'e yükseldiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 232'ye, yaralıların sayısının ise bin 900'e yükseldiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında toplam can kaybının 65'i çocuk, 39'sı kadın olmak üzere 232'ye,... - Haberler
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