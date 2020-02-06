İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı Hava saldırılarının ardından tamamen tahrip olan yağmur suyu tahliye deposu Tahrip olan tahliye deposu etrafında toplanan Gazzeliler Çevredeki evlerden bazılarında oluşan hasarlar İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı
Hava saldırılarının ardından tamamen tahrip olan yağmur suyu tahliye deposu
Tahrip olan tahliye deposu etrafında toplanan Gazzeliler
Çevredeki evlerden bazılarında oluşan hasarlar İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırıları altyapıya büyük zarar verdi.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sahildeki yağmur suyu tahliye deposunu tamamen tahrip ederken, çevredeki evlerde de hasara yol açtı.
İsrail savaş uçakları gece Gazze'nin güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemiş ve olayda can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.