İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı Hava saldırılarının ardından tamamen tahrip olan yağmur suyu tahliye deposu Tahrip olan tahliye deposu etrafında toplanan Gazzeliler Çevredeki evlerden bazılarında oluşan hasarlar İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye...

06.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:04
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı

Hava saldırılarının ardından tamamen tahrip olan yağmur suyu tahliye deposu

Tahrip olan tahliye deposu etrafında toplanan Gazzeliler

Çevredeki evlerden bazılarında oluşan hasarlar ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırıları altyapıya büyük zarar verdi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırıları sahildeki yağmur suyu tahliye deposunu tamamen tahrip ederken, çevredeki evlerde de hasara yol açtı.

İsrail savaş uçakları gece Gazze'nin güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlemiş ve olayda can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları altyapıya zarar verdi
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