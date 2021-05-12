İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu

İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir evin bombalanması sonucu 2 Filistinli daha şehit oldu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir evin bombalanması sonucu 2 Filistinli daha şehit oldu.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesiden bugün saat 03.30'a dek süren saldırılar sonucunda, 2 Filistinlinin daha şehit olduğu, böylece şehit sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şehitler arasında 12 çocuk ile 2 kadının da bulunduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları daha önce de "Katar Gazze'nin İmarı Komisyonu" merkezi yakınında bir binayı bombaladı. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde deniz sahilindeki İsrail botlarından da kentin sahil kesiminin bombalandığı belirtildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

Böylece Gazze'den atılan roketler nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e yükseldi, 45 İsrailli de yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Son Dakika | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye yaralı sayısı 220'ye çıktı
Son Dakika | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 32'ye yaralı sayısı 220'ye çıktı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 10'u çocuk olmak üzere 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Hadise Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında 2 Filistinli daha şehit oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 05:35:09. #1.16#

title