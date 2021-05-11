İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi
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İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi
Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

İSRAİL'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Edirne'nin Keşan ilçesinde protesto edildi.

İSRAİL'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Edirne'nin Keşan ilçesinde protesto edildi.

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, Keşan'daki İki Minareli Çarşı Camii önünde protesto edildi. Sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, yatsı namazının ardından İki Minareli Çarşı Camii önünde toplandı.Ellerinde Türk ile Filistin bayrakları taşıyan ve üzerinde 'Mescidi Aksa Onurumuzdur' yazan pankart taşıyan vatandaşlar zaman zaman tekbir getirerek, 'Katil İsrail hesap verecek', 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yaptıkları açıklamalarla İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail malı ürünleri boykot etme çağrısında bulundu. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protesto gösterisi, Kuranı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından sona erdi.


- Keşanedirne
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Keşan'da protesto edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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