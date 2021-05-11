İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Londra'da protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Londra'da protesto edildi

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Londra'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binası önünde protesto edildi.

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da Başbakanlık binası önünde protesto edildi.

Binlerce protestocu, akşam saatlerinde Başbakanlık binası 10 Numara önünde toplandı.

"Filistin'e özgürlük", "Kudüs'ten ellerinizi çekin", "Terörist İsrail" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, saldırıların durdurulmasını istedi.

Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayraklarının da taşındığı eylemde, İngiltere hükümetine İsrail'e verdiği desteği kesmesi çağrısı yapıldı.

Bu arada bir grup İsrail yanlısı, gösteri alanına gelerek provokasyon yaptı. Grup, göstericilerin tepki göstermesinin ardından polis korumasında alandan uzaklaştırıldı.

Çok sayıda polisin önlem aldığı gösteride, Başbakanlık binası önündeki yol trafiğe kapatıldı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli şehit olmuş, 152 kişi yaralanmıştı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu. İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı
Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsrailli öldü, 7 kişi yaralandı
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Fahrettin Altun, İsrail'in çarpıtmalarına tepki gösterdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Aykut Erdoğdu Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cyle Larin Ozan Tufan Samet Aybaba Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Londra'da protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 21:47:01. #1.15#

title