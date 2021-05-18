İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Madrid'de protesto edildi
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Madrid'de protesto edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Madrid'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları İspanya'nın başkenti Madrid'de protesto edildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları İspanya'nın başkenti Madrid'de protesto edildi.

İsrail'in Madrid Büyükelçiliği binası önünde toplanan kalabalık, Filistin bayrakları sallayarak ve "Özgürlük, adalet ve eşitlik, Filistin'de insan hakları. İsrail'in suç ve soykırım rejimine son. Gazze Şeridi'nin işgaline son" yazılı pankart açtı.

"Terörist İsrail", "Yaşasın Filistin", "İşgale son" sloganları atan İspanyol ve Filistinlilerden oluşan grup, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının hemen durdurulmasını ve İsrail'in boykot edilmesini istedi.

Gösteri sırasında okunan manifestoda, "Uluslararası toplum, terörist ve siyonist İsrail devletinin Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurmak için daha kaç kişinin öldürülmesini bekliyor? Filistinlilere karşı yapılan bu etnik temizlik durdurulmalı." ifadeleri kullanıldı.

İspanya'da başta başkent Madrid olmak üzere ülkenin birçok kentinde son bir haftadır "Filistin'e destek, İsrail'i protesto" gösterileri düzenleniyor.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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