İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9'u çocuk 16 Filistinli daha şehit oldu
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9'u çocuk 16 Filistinli daha şehit oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9'u çocuk 16 Filistinli daha şehit oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 103'e çıktı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 103'e çıktı.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 103'e yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 27'sinin çocuk, 11'inin kadın olduğu, yaralı sayısının da 580'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 87, yaralı sayısını da 530 olarak duyurmuştu.

Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.

Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri çocuk 4 Filistinli daha şehit oldu
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