İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 Filistinli daha şehit oldu
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 Filistinli daha şehit oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 3 Filistinli daha şehit oldu
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye çıktı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 3 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 122'ye çıktı.

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında 3 kişinin daha şehit olduğu aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısı 122'ye yükseldi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 119, yaralı sayısını 830 olarak duyurmuştu.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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