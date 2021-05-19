İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 1 kız çocuğu hayatını kaybederken, yaralananların da olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki En-Nasr semti ile doğusundaki Ez-Zeytun semtine de hava saldırıları gerçekleştirdiği ve saldırılarda yaralananların olduğu belirtildi.

İsrail topçularının da Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya yoğun saldırılar gerçekleştirdiği gözlendi.

El-Mizan İnsan Hakları Derneği, İsrail'in bugün Gazze'de hava saldırısı düzenlediği ev sayısının 18'e ulaştığını aktardı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık, İsrail'in Askalan, Ofakim ve Netivot kentlerine roketli saldırılar gerçekleştirdikleri ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nden İsrail'e 200 roket atıldığı belirtildi.

Açıklamada roketlerin çoğunun hava savunma sistemi tarafından imha edildiği kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in GazzeŞeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 64'ü çocuk 227 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye...
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında vefat edenlerin sayısının 64'ü çocuk, 38'i kadın olmak üzere 227'ye...
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