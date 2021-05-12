İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 56'ya yükseldi
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İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 56'ya yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 56'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Dünya

İsrail'in hafta başından bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin artıyor. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 14'ü kadın, 5'i çocuk olmak üzere 56'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs Pazartesi gününden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı ifade edildi.

İsrail saldırılarında 14'ü çocuk, 5'i kadın olmak üzere 56 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 335'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 53, yaralı sayısını da 320 olarak duyurmuştu.

OLAĞANÜSTÜ HALİN UZATILMASI TALEP EDİLDİ

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 80 kilometre mesafedeki bölgeler için olağanüstü hal uygulamasının iki hafta daha uzatılmasını talep etti.

İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 56'ya yükseldi

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 56'ya yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 56'ya yükseldi
İsrail'in Gazze saldırılarında bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 56'ya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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