İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 9 Filistinli toprağa verildi
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İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 9 Filistinli toprağa verildi

İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden 9 Filistinli toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 9 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 9 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı El-Karara beldesinde direniş güçlerinin kullandığı tünele düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 9 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde, Filistinlilerin naaşları Han Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksi'nden alınarak önce kentteki ailelerinin evlerine, daha sonra Han Yunus Futbol Kulübüne götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Filistinlilerin naaşları kentteki mezarlıkta toprağa verildi.

İsrail, 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmış, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda bu sabah yerel saatle 02.00'da saldırılarını sonlandırmıştı.

İsrail ordusunun düzenlendiği saldırılar nedeniyle Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 243 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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