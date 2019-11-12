İsrail'in Gazze saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti

12.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 12.11.2019 21:26

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Bakanlık, saldırılarda yaralananların sayısını 45 olarak açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırısında ölenlerin, Muhammed Atiyye Hammude, Zeki Muhammed Adnan Ganame, İbrahim Dabus, Abdullah el-Belbisi, Abdusselam Ramazan Ahmed olduğunu bildirdi.

Gerginlik tırmanıyor

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi Esma Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.

Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine Gazze'den roket atılmıştı.

Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.

Kaynak: AA