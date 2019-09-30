İsrail'in Gazze'nin etrafına ördüğü duvarın ayrıntıları ortaya çıktı

30.09.2019 18:20

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin etrafına ördüğü 60 kilometrelik beton duvarın yapısına dair ayrıntılar ortaya çıktı.

İsrail Kanal12 televizyonunun haberine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çevresine ördüğü 60 kilometrelik duvarın yapımında bin 400 yabancı işçi gece gündüz çalışıyor.

Haberde, beton plakalar halinde yerin altından ve üstünden örülen duvarın 2 yıl önce çalışmalarına başlandığı hatırlatılarak, şu ana kadar 43 kilometre duvar inşa edildiği, bunun da projenin yüzde 70'ine tekabül ettiği belirtildi.

"Akıllı Beton Duvar" denilen yapım aşamasındaki duvarın elektrik sistemleriyle donatıldığı ifade edilen haberde, yerden yüksekliği 6 metre olan duvarın, diğer tarafında neler bulunduğuna dair işaret ve bilgiler verebilen teknolojiyle güçlendirildiği kaydedildi.

Duvarın inşasına başlandığı tarihten bu yana 17 tünelin keşfedildiği belirtilen haberde, duvarın tamamlanmasıyla Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına geçişin tamamen imkansız hale geleceği vurgulandı.

Ülkedeki en büyük ve karmaşık projelerden birisi

Haberde, işçilerin çoğunun Brezilya, İspanya, İtalya, Almanya ve Moldova uyruklu olduğu ve 50'şer kişilik gruplar halinde çalıştıkları aktarılarak, duvarın tamamlanması durumunda toplamda 2,3 milyon ton betonun kullanılmış olacağı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca haberde, bu projeye paralel olarak, Gazze Şeridi'nin kuzey sınırıyla İsrail arasındaki sınır bölgesinde bulunan Zikim sahili boyunca 200 metre uzunluğunda bir deniz kontrol noktası kurulduğu kaydedildi.

Duvarın, ülkedeki en büyük ve karmaşık projelerden birisi olduğuna dikkati çekilen haberde, duvarın teknolojik yapısı itibarıyla yer altındaki hareketleri, ilgili taraflara iletebileceği belirtildi.

Duvarın maliyeti 1 milyar dolar

İsrail ordusu, Hamas ve İslami Cihat hareketleri başta olmak üzere Filistin direniş gruplarınca inşa edilen tünellerden korunmak için 2016'dan bu yana, Gazze Şeridi'nin tamamını kuşatacak ve büyük bir kısmı yerin altında olacak duvarı inşa etmeye başlamıştı. Duvarın maliyetinin bir milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İsrail'in yer altına duvar inşası projesinin, Gazze sınırına 1994'te ve 2005'te tel örgü çekmesinin ardından, "tünellerle mücadele için getirilen üçüncü sistem" olacağı kaydediliyor.

İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

İsrail yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında 2000'de patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Kaynak: AA