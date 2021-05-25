İsrail'in Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
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İsrail'in Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

İsrail'in 17 Mayıs'ta Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırı kentteki Kovid-19 testlerinin yapıldığı Merkezi Laboratuvar kameraları tarafından görüntülendi.

İsrail'in 17 Mayıs'ta Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırı kentteki Kovid-19 testlerinin yapıldığı Merkezi Laboratuvar kameraları tarafından görüntülendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan video kaydında, patlama anında insanların kaçışması, patlayan bombaların tesiri ve ortalığın toz duman olması görünüyor.

Patlama sırasında doktorlardan birinin kaçtığı sırada bombanın basıncıyla duvara oldukça sert çarpması ve orada yattığı anlar kayıtta izleniyor.

Saldırıyla birlikte Gazze Şeridi'ndeki tek Kovid-19 testlerinin yapıldığı Merkezi Laboratuvar'da büyük hasar oluşmuş salgınla mücadeleye ilişkin tıbbi faaliyetler durmak zorunda kalmıştı.

İsrail ordusu tarafından 17 Mayıs günü, öncesinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın, Gazze'de Rimal Mahallesi'ndeki Gazi eş-Şevva apartmanı saldırıya uğramıştı. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, er-Rimal Sağlık Merkezi ile Sağlık Bakanlığı İdari binasında büyük hasar oluştuğu belirtilmişti.

Daha sonraki açıklamada da saldırıdan biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yaralı olduğu kaydedilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, 23 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında İsrail işgal güçlerinin sağlık sisteminin vurulması için maksatlı saldırı düzenlediğin söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

İsrail'in Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İsrail'in Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İsrail'in Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İsrail'in Gazze'deki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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